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Арабский мир нуждается в новых решениях в сфере энергетики Как Йемен стал линией фронта широкомасштабной ближневосточной войны История арабо-израильского мирного процесса Палестина в 2014 году: Дипломатические игры в отношении государственности Потенциальные возможности провала стратегии по борьбе с ISIS (ИГИЛ) Рынок образования Саудовской Аравии Обзор образовательной отрасли государств Персидского залива Дубай: отчет глобального Совета по конкурентоспособности Как Америка создала “Исламское государство” (ISIS) Объединенные Арабские Эмираты: развитие уникальной инновационной экосистемы в интересах экономики, основанной на знаниях
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Арабский мир нуждается в новых решениях в сфере энергетики
25.08.2015 в 23:00 просмотров: 2104 комментариев: 0
   Два года назад, когда я начал работать в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), регионе, который является одним из основных поставщиков энергоносителей - 30% мировой добычи нефти, 41% разведанных запасов газа. 
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Как Йемен стал линией фронта широкомасштабной ближневосточной войны
29.03.2015 в 15:30 просмотров: 3171 комментариев: 0

   Ранним утром 26 марта Саудовская Аравия вступила в войну против повстанцев Хуситов в Йемене. Таким образом, Саудовская Аравия открыла новую главу в долгой истории вмешательства и влияния на своего южного соседа. Саудовская Аравия была основана в 1930 году, ее лидеры пытались сохранить дружественный политический режим в Йемене и предотвратить таким образом угрозу для интересов Саудовской Аравии. Это часто озночало вмешательство во внутреннию политику Йемена, сохраняя популистские движения, используя гастарбайтеров в качестве рычага давления, откуп от племенных вождей и иногда военные интеревенции.

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История арабо-израильского мирного процесса
03.01.2015 в 18:31 просмотров: 3437 комментариев: 0

   Статья основывается на лекции Шибли Тельхами прочитанной 25-26 октября 2014 года в Историческом Институте Butcher, который является частью Foreign Policy Research Institute для профессионального развития преподавателей со всей страны.

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Палестина в 2014 году: Дипломатические игры в отношении государственности
30.12.2014 в 23:24 просмотров: 2717 комментариев: 0

   Страна уже была признана государством в большей части развивающегося мира, и в 2014 году западные страны начали выражать свое растущее разочарование в израильской политике и сигнализировать о своем намерении официально признать Палестину в качестве государства-члена ООН.

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Потенциальные возможности провала стратегии по борьбе с ISIS (ИГИЛ)
29.10.2014 в 23:40 просмотров: 3368 комментариев: 0

   10 июня стало поворотным моментом для управления конфликтом в Ираке и Сирии. Также это был шокирующий момент, ошеломивший многих мировых лидеров и исследователей, занимающихся делами региона.

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Рынок образования Саудовской Аравии
11.10.2014 в 13:45 просмотров: 4031 комментариев: 0

   Саудовская Аравия - это крупнейший рынок в сфере образования в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на который приходится ...

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Обзор образовательной отрасли государств Персидского залива
05.10.2014 в 12:55 просмотров: 3012 комментариев: 0

   По мере того как страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) стремятся уменьшить свою зависимость от нефтяной экономики, правительства во всем регионе признали...

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Дубай: отчет глобального Совета по конкурентоспособности
19.09.2014 в 22:05 просмотров: 3634 комментариев: 0

   Дубай превратился не только в региональный, но и глобальный центр, привлекая кадры, формируя творчески богатую архитектуру, привлекая головные офисы основных мировых фирм и создав конкурентоспособную инфраструктуру для судоходства

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Как Америка создала “Исламское государство” (ISIS)
11.09.2014 в 22:00 просмотров: 5104 комментариев: 0

   Достижения Америки на Ближнем Востоке за последние 13 лет или около того, показали, что эскалация военного вмешательства США в регионе - это не путь решения вопроса. Независимо от ваших политиков,..

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Объединенные Арабские Эмираты: развитие уникальной инновационной экосистемы в интересах экономики, основанной на знаниях
31.08.2014 в 16:20 просмотров: 11789 комментариев: 0

   Экономика Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) быстро превращается из экономики, основанной на нефти, в инновационную экономику, основанную на знаниях. Фактически, наукоемкие отрасли и услуги в настоящее время составляют ...

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