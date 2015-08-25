29.03.2015 в 15:30 просмотров: 3093 комментариев: 0

Ранним утром 26 марта Саудовская Аравия вступила в войну против повстанцев Хуситов в Йемене. Таким образом, Саудовская Аравия открыла новую главу в долгой истории вмешательства и влияния на своего южного соседа. Саудовская Аравия была основана в 1930 году, ее лидеры пытались сохранить дружественный политический режим в Йемене и предотвратить таким образом угрозу для интересов Саудовской Аравии. Это часто озночало вмешательство во внутреннию политику Йемена, сохраняя популистские движения, используя гастарбайтеров в качестве рычага давления, откуп от племенных вождей и иногда военные интеревенции.