Ранним утром 26 марта Саудовская Аравия вступила в войну против повстанцев Хуситов в Йемене. Таким образом, Саудовская Аравия открыла новую главу в долгой истории вмешательства и влияния на своего южного соседа. Саудовская Аравия была основана в 1930 году, ее лидеры пытались сохранить дружественный политический режим в Йемене и предотвратить таким образом угрозу для интересов Саудовской Аравии. Это часто озночало вмешательство во внутреннию политику Йемена, сохраняя популистские движения, используя гастарбайтеров в качестве рычага давления, откуп от племенных вождей и иногда военные интеревенции.
Статья основывается на лекции Шибли Тельхами прочитанной 25-26 октября 2014 года в Историческом Институте Butcher, который является частью Foreign Policy Research Institute для профессионального развития преподавателей со всей страны.
Страна уже была признана государством в большей части развивающегося мира, и в 2014 году западные страны начали выражать свое растущее разочарование в израильской политике и сигнализировать о своем намерении официально признать Палестину в качестве государства-члена ООН.
10 июня стало поворотным моментом для управления конфликтом в Ираке и Сирии. Также это был шокирующий момент, ошеломивший многих мировых лидеров и исследователей, занимающихся делами региона.
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